برنامج الإقراء لتعليم القرآن

وأكد رئيس الشؤون الدينية خلال استقباله للشيخ الدكتور محمد البرهجي، المشرف على برنامج «الإقراء» في المسجد النبوي؛ أن الرئاسة دأبت على العناية بالقرآن الكريم وتعليمه وتجويده لفئات المجتمع كافَّة، ولجميع قاصدي الحرمين الشريفين من الزوَّار والعمَّار والحجاج.
وأشار إلى أن تعزيز ريادة الأمة وسيادتها يرتبط بتعظيم مشاريع القرآن الكريم ودعم برامجه وحلقاته التي تترجم القيم الإيمانية إلى واقع عملي في حياة المسلمين.
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