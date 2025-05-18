برنامج الإقراء لتعليم القرآن

عضدت وكالة المسجد النبوي مسار العناية بإقراء القرآن الكريم وتعليمه بالقراءات العشر المتواترة ونشر الإجازات القرآنية، حيث دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس بمكتبه بوكالة المسجد النبوي يوم الخميس الماضي، بحضور الدكتور محمد بن أحمد برهجي إمام المسجد النبوي؛ دشن برنامج «الإقراء» إثراء لرسالة المسجد النبوي الوسطية، وتعضيدًا للبرنامج ومأسسته، بما يحقق رسالة المسجد النبوي الوسطية، وإثراء تجربة زائريه، وتعميق أثر القرآن الكريم وهداياته في نفوس ضيوف الرحمن وفي العالم أجمع.

وأكد رئيس الشؤون الدينية خلال استقباله للشيخ الدكتور محمد البرهجي، المشرف على برنامج «الإقراء» في المسجد النبوي؛ أن الرئاسة دأبت على العناية بالقرآن الكريم وتعليمه وتجويده لفئات المجتمع كافَّة، ولجميع قاصدي الحرمين الشريفين من الزوَّار والعمَّار والحجاج.

وأشار إلى أن تعزيز ريادة الأمة وسيادتها يرتبط بتعظيم مشاريع القرآن الكريم ودعم برامجه وحلقاته التي تترجم القيم الإيمانية إلى واقع عملي في حياة المسلمين.