اخبار السعوديه

القبض على شخص لترويج المخدرات وإحباط تهريب 98 كيلوجرامًا من القات

0 نشر
واس - المناطق 0 تبليغ

  • القبض على شخص لترويج المخدرات وإحباط تهريب 98 كيلوجرامًا من القات 1/2
  • القبض على شخص لترويج المخدرات وإحباط تهريب 98 كيلوجرامًا من القات 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص لترويج المخدرات وإحباط تهريب 98 كيلوجرامًا من القات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.
دوريات الإدارة العامة للمجاهدين

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب 98 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وسُلمت لجهة الاختصاص.
دوريات الأفواج الأمنية - واس

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا