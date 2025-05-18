شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص لترويج المخدرات وإحباط تهريب 98 كيلوجرامًا من القات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب 98 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وسُلمت لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.