تعرف على خدمة تصريح الدخول إلى مكة المكرمة عبر أبشر

تصريح الدخول إلى مكة المكرمة هي خدمة تهدف لتنظيم دخول المقيمين إلى مكة المكرمة أثناء فترة الحج، ويمكن للمستثمرين والخليجيين وحاملي الإقامة المميزة، وأفراد الأسرة (المقيمين) والعمالة المنزلية إصدار التصريح من خلال منصة أبشر، بينما العمالة التابعة للمنشآت فيمكنهم إصدار التصريح من خلال المنشأة عبر بوابة مقيم.يمكن لصاحب العمل إصدار واستعراض تصريح الدخول إلى مكة المكرمة لعمالته المنزلية عبر منصة أبشر.يمكن لرب الأسرة إصدار واستعراض تصريح الدخول إلى مكة المكرمة لأفراد أسرتـه (المقيمين) عبر منصة أبشر.يمكن استعراض تصريح الدخول إلى مكة المكرمة من خلال منصة أبشر بالتوجه إلى خدمة تصريح الدخول لمكة المكرمة من مسار (أفراد الأسرة أو العمالة واختيار متابعة الطلب.يستطيع المقيم المستثمر وحامل الإقامة المميزة والخليجي وأم المواطن وزوجة مواطن طلب إصدار تصريح دخول المكة المكرمة بنفسه من خلال اختيار خدماتي بعد تسجيل الدخول واختيار الجوازات واختيار خدمة تصريح الدخول لمكة المكرمة.كما يستطيع المقيمين من الفئات الأخرى إنشاء طلب التصريح من خلال منشآته عبر بوابة مقيم.بعد قبول طلب التصريح يتم إصدار التصريح لكامل فترة الحج أو بتاريخ انتهاء الإقامة.