شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. 773 معدة و5047 عاملًا لتنفيذ خطة النظافة لموسم حج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

تنفيذ خطة العمل الميداني

استعادة كفاءة المناطق

الدمام - شريف احمد - شّرعت أمانة محافظة جدة في خطة أعمال النظافة لموسم الحج 1446هـ، التي تُنفذ على ثلاث مراحل بدءًا من اليوم وتستمر حتى الـ 26 من ذي الحجة.وأشارت الأمانة إلى أن الإدارة العامة لمشاريع النظافة تعمل وفق خطة ميدانية تهدف إلى الارتقاء بجودة خدماتها، لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.وبينت أن (5,047) عاملًا ومشرفًا، و(773) معدة خُصصت لتنفيذ خطة العمل الميداني.وأوضحت أن المرحلة الأولى الممتدة حتى السابع من ذي الحجة، تتركز على تثبيت الوسائل والأماكن، وتستهدف الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات.وتبدأ المرحلة الثانية وفق الخطة, في الثامن من ذي الحجة وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر نفسه، وتُركز على نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح، ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الكورنيش، لتنطلق بعدها مباشرة المرحلة الثالثة.وتتضمن استعادة كفاءة المناطق، والتركيز على الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف، وتكثيف أعمال التقاط المبعثرات.وأكدت أمانة جدة أن خطة الحج تتضمن تكوين فرقة طوارئ في كل منطقة عقد، مكونة من معدات وأيدٍ عاملة، تكون جاهزة للدفع الفوري والتدخل لمعالجة وتصحيح أي أوضاع طارئة، وتغطية فترات الفواصل الزمنية، ومباشرة البلاغات على مدى الساعة.