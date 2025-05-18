اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف

وأوضح "اعتدال" أن التنظيمات الإرهابية تنتهج وسائل خادعة بغرض التحايل على عمليات الرصد، من بينها استخدام روابط لإعادة توجيه المستخدمين، فيما تجري عمليات التصدي لهذه الأساليب، بما في ذلك إزالة أكثر 1.2 رابطٍ إلكترونيٍ، خلال الربع الأول من العام الجاري فقط، وفق النتائج التي أعلنها المركز لجهود الشراكة مع منصة "تليجرام".
ويتنوع محتوى الروابط البديلة بين ملفات رقمية تتضمن محتوى دعائيًا متطرفًا، ومواقع إلكترونية تستضيف محتوى محظورًا أو يصعب تتبّعه، ومجموعاتٍ وقنواتٍ على منصات تواصل ذات رقابة ضعيفة.
يذكر أن مركز "اعتدال" أعلن مؤخرًا عن جهوده المشتركة مع منصة "تليجرام" في التصدي للدعاية المتطرفة للربع الأول من عام 2025م، حيث تمكَّن من إزالة 16,062,667 مادة متطرفة، إضافة إلى إغلاق 1,408 قنوات متطرفة.
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