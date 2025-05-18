الإحصاء تنشر إحصاءات النقل الجوي 2024

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات النقلالجوي لعام 2024، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في حركةالركاب والشحن الجوي عبر مطارات المملكة مقارنة بعام2023. وبحسب نتائج النشرة، بلغ إجمالي عدد الركاب فيمطارات المملكة أكثر من 128 مليون راكب، بزيادة بلغت15% مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت النشرة أن عدد ركاب الرحلات الدولية يزيد عن69 مليون راكب، مرتفعًا بنسبة 14% عن عام 2023 فيمابلغ عدد ركاب الرحلات الداخلية أكثر من 59 مليون راكب،بزيادة بلغت 16% عن عام 2023. وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي قائمة المطارات من حيث عدد الركاب، إذاستقبل قرابة 49 مليون راكب، بنسبة نمو بلغت 14%، تلاهمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغ عدد المسافرين والقادمين من خلاله 37.6 مليون راكب بنسبة نمو بلغت 18%، ثممطار الملك فهد الدولي الذي بلغ عدد المسافرين عبره 12.8 مليون راكب بنسبة نمو بلغت 15%. كما أظهرت النتائج أنمتوسط عدد الركاب اليومي للرحلات الداخلية في مطاراتالمملكة بلغ نحو 162 ألف راكب، في حين بلغ متوسطالركاب اليومي للرحلات الدولية حوالي 189 ألف راكب.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، كشفت النشرة أن إجماليكميات الشحن بلغت 1.2 مليون طن خلال عام 2024،مسجلة زيادة بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، حيث كانشهر مارس الأعلى من حيث حجم الشحن بواقع 123 ألفطن. وتوزعت كميات الشحن الجوي بين الشحن الصادرالذي بلغ 64 ألف طن والشحن الوارد بكميات بلغت 720 ألف طن إضافة إلى الشحن العابر حيث بلغ 407 آلافطن.

وفيما يخص أسطول الطائرات، أظهرت نتائج النشرة أنإجمالي عدد الطائرات العاملة في المملكة بلغ 361 طائرةفي عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 11% مقارنة بعام2023. وتصدّر أسطول الطائرات التجارية عدد الطائرات حيث بلغ 258 طائرة بزيادة قدرها 12%، منها 97 طائرةبسعة تفوق 250 مقعدًا. فيما بلغ عدد الطائرات العامة 103 طائرات، بزيادة قدرها 7%.

يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل الجوي تصدر سنويًا عنالهيئة العامة للإحصاء، وتهدف إلى توفير بيانات ومؤشراتدقيقة عن حركة النقل الجوي في المملكة، بما يشمل حركةالركاب والرحلات والشحن، عبر الطيران التجاري والعام،دعمًا لمسارات التطوير في قطاع النقل الجوي.