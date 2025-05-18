صحفيو مكة المكرمة يبحثون  الدراسات الإعلامية بالحج

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ورشة الدراسات الإعلامية في الحج بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد

18 / 5 / 2025م ويقدم الفعالية أستاذ الإعلام والعلاقات العامة المشارك بجامعة ام القرى الدكتور عثمان بكر عثمان قزاز بحضور عدد من أعضاء الفرع والإعلاميين والإعلاميات والمهتمين بهذا المجال بمسرح غرفة مكة المكرمة .

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي بأن هذه الورشة تأتي ضمن برامج وفعاليات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة ومع قرب حلول حج هذا العام وتحقيقا لأهداف الهيئة بصفة عامة

وأشار الى أن الورشة تتضمن عدة محاور بناءة منها أبرز الموضوعات البحثية التي يمكن دراستها في مجال الإعلام المرتبط بالحج والعمرة ومدى مساهمة الدراسات الإعلامية في تطوير الخطط الإعلامية لمواسم الحج والعمرة وكيفية توظيف نتائج الدراسات الإعلامية لتحسين التواصل مع الحجاج والمعتمرين و منهجيات البحث المناسبة لدراسة تأثير الإعلام على وعي الحجاج والمعتمرين ودور الأبحاث الإعلامية في دعم إدارة الأزمات والمخاطر خلال مواسم الحج والعمرة وكذلك الفجوات البحثية في مجال الدراسات الإعلامية المتعلقة بالحج والعمرة .