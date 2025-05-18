السعودية | “موان” يطلق خطته التشغيلية لحج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) عن استكمال خطته التشغيلية لموسم حج 1446هـ، مؤكدًا جاهزيته الكاملة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان إدارة فعالة للنفايات، وتعزيز الامتثال والوعي البيئي بما يحقق الصحة العامة والاستدامة البيئية.

واستعرض “موان” خطته التشغيلية لهذا الموسم أمام لجنة الحج العليا بالمركز، حيث سينفذ الخطة من خلال أربعة مسارات رئيسة وهي: التحول القطاعي في الحج، والتوعية وبناء القدرات، وتعزيز الامتثال، والحلول العاجلة والمكاسب السريعة، ويندرج تحتها عدد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى الارتقاء بإدارة النفايات في موسم الحج.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني لإدارة النفايات سلطان الحارثي، أن مبادرات هذا العام تركز على تنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات البيئية، من خلال رفع الامتثال لدى المنشآت، وتطبيق أنظمة الرقابة الميدانية، وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع النفايات، إضافة إلى التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من البيانات البيئية.

وعن جانب الاستعدادات، أكد الحارثي جاهزية الخطة التشغيلية بشكل كامل بما يشمل الجوانب التشغيلية والتنظيمية والرقابية والتوعوية، إلى جانب جاهزية فرق الرقابة والتفتيش ميدانيًا لمتابعة الامتثال ورصد المخالفات، كما أجرى تقييمًا شاملًا لمنظومة إدارة نفايات الهدي والأضاحي لضمان التخلص الآمن والمعالجة السليمة وفق الاشتراطات المعتمدة، مشيرًا إلى انتهاء المركز من إعداد برامج توعوية تستهدف الحجاج والمشاركين في أعمال الحج، بالتعاون مع الجهات الإعلامية والتوعوية بالحج، ويتضمن إنتاج محتوى إرشادي يسلّط الضوء على أهمية تقليل الهدر الغذائي والفرز من المصدر، إلى جانب رفع وعي المنشآت بالممارسات البيئية السليمة.

ويأتي هذا العمل امتدادًا لجهود موان خلال مواسم الحج السابقة، إذ نُفّذ في حج 1445 هـ عدد من المبادرات كان لها أثر ملموس، أبرزها: “المخيم النموذجي لإدارة النفايات”، ومبادرة “إحرام مستدام”، و”وتمكين إنشاء خلية هندسية لمعالجة النفايات الصلبة للمسالخ الأهلية”، إضافة إلى “رفع وعي مقدمي الخدمات في الحج”، وأسهمت جميعها في تقليل كميات النفايات المتولدة وتعزيز السلوكيات الإيجابية في المشاعر.

ويؤكد المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” التزامه بتعزيز دوره التنظيمي والرقابي، وحرصه على الارتقاء بجودة الخدمات البيئية في موسم الحج، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بيئة صحية، واقتصاد دائري، لتجربة حج تعكس اهتمام المملكة وجهودها الحثيثة في خدمة ضيوف الرحمن.

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