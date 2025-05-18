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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره التركي يترأسان اجتماع المجلس التنسيقي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.
وعقب الاستقبال، ترأس وزير الخارجية ووزير الخارجية التركي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي التركي، حيث بحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة.
عقب ذلك، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية في الجمهورية التركية، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب التركي نائب وزير خارجية الجمهورية التركية الدكتور نوح يلماز.
حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الثقافة المهندس راكان بن إبراهيم الطوق، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومساعد وزير الإستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر، وأمين مجلس التنسيق السعودي التركي المهندس فهد بن سعيدان الحارثي.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.
وعقب الاستقبال، ترأس وزير الخارجية ووزير الخارجية التركي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي التركي، حيث بحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة.
مجلس التنسيق السعودي التركيوفي ختام الاجتماع، وقع وزير الخارجية ونظيره التركي على محضر الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي التركي.
عقب ذلك، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية في الجمهورية التركية، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب التركي نائب وزير خارجية الجمهورية التركية الدكتور نوح يلماز.
حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الثقافة المهندس راكان بن إبراهيم الطوق، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومساعد وزير الإستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر، وأمين مجلس التنسيق السعودي التركي المهندس فهد بن سعيدان الحارثي.