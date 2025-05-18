شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يرأس وفد المملكة في مراسم تنصيب بابا الفاتيكان الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة المشارك في مراسم تنصيب بابا الفاتيكان الجديد ليون الرابع عشر.

حضر مراسم التنصيب، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا.

