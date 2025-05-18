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مساحات مخصصة وعربات.. خدمات متكاملة للتيسير على الحجاج ذوي الإعاقة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

مساحات مخصصة وعربات.. خدمات متكاملة للتيسير على الحجاج ذوي الإعاقة

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة أن الحجاج ذوي الإعاقة يجدون رعاية شاملة، وخدمات متكاملة وموائمة لاحتياجاتهم، بما يمكّنهم من أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.
وأشارت عبر حسابها بمنصة "إكس" إلى خدمات تيسر مناسك الحج للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي كالآتي:
مساحات مخصصة لـ:
  • الطواف
  • السعي
خدمة العربات:
  • العربات الكهربائية
  • العربات اليدوية
  • المرشدين والمرافقين
ترجمة بلغة برايل ولغة الإشارة لـ:
  • المصاحف
  • المحاضرات
  • الكتيبات الإرشادية والخطب.

وزارة الحج والعمرة

سبق ووجه مركز توعية ضيوف الرحمن، بوزارة الحج والعمرة، نصائح للحجاج للتصدي للمخاطر السيبرانية في رحلة الحج.
وطالب المركز، الحجاج لتفادي المخاطر الرقمية، بالاطلاع على دليل التوعية السيبرانية من هنا.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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