شكرا لقرائتكم خبر عن مساحات مخصصة وعربات.. خدمات متكاملة للتيسير على الحجاج ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

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وزارة الحج والعمرة

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة أن الحجاج ذوي الإعاقة يجدون رعاية شاملة، وخدمات متكاملة وموائمة لاحتياجاتهم، بما يمكّنهم من أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.وأشارت عبر حسابها بمنصة "إكس" إلى خدمات تيسر مناسك الحج للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي كالآتي:سبق ووجه مركز توعية ضيوف الرحمن، بوزارة الحج والعمرة، نصائح للحجاج للتصدي للمخاطر السيبرانية في رحلة الحج.وطالب المركز، الحجاج لتفادي المخاطر الرقمية، بالاطلاع على دليل التوعية السيبرانية من هنا.