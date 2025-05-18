شكرا لقرائتكم خبر عن مليون حاج.. عدد مستفيدي مبادرة "طريق مكة" منذ إطلاقها والان نبدء بالتفاصيل



وتأتي ضمن مبادراتها التي تنفذها للعام السابع بالتعاون مع وزارات (الخارجية، الصحة، الحج والعمرة، الإعلام)، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة المستفيدون من مبادرة طريق مكة وامتدادًا لحرص قيادة المملكة الحكيمة على خدمة ضيوف الرحمن، أسهمت مبادرة طريق مكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة (2030) في تيسير استضافة المملكة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

بجانب تعزيز شرف تقديم الخدمة لهم، من خلال كوادر وطنية مؤهلة بعدد من اللغات والتقنيات الحديثة، في تجربة إنسانية وروحانية من(11) مطارًا في (7) دول.



وتهدف مبادرة "طريق مكة"، التي تنفذ هذا العام في مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش الشعبية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا وجمهورية كوت ديفوار، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في بلدانهم بسهولة ويسر. توافر الاشتراطات الصحية وتبدأ الإجراءات من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

ثم الانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها. الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم, تجاوز عدد مستفيدي مبادرة "طريق مكة" مليون حاج منذ إطلاقها.وتأتي ضمن مبادراتها التي تنفذها للعام السابع بالتعاون مع وزارات (الخارجية، الصحة، الحج والعمرة، الإعلام)، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.وامتدادًا لحرص قيادة المملكة الحكيمة على خدمة ضيوف الرحمن، أسهمت مبادرة طريق مكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة (2030) في تيسير استضافة المملكة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.بجانب تعزيز شرف تقديم الخدمة لهم، من خلال كوادر وطنية مؤهلة بعدد من اللغات والتقنيات الحديثة، في تجربة إنسانية وروحانية من(11) مطارًا في (7) دول.وتهدف مبادرة "طريق مكة"، التي تنفذ هذا العام في مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش الشعبية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا وجمهورية كوت ديفوار، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في بلدانهم بسهولة ويسر.وتبدأ الإجراءات من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.ثم الانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.