شكرا لمتابعة خبر عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة من الغد وحتى يوم الجمعة المقبل على معظم أنحاء المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “ابتداءً من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء، سترتفع درجات الحرارة بين 45-48 درجة مئوية في منطقة مكة المكرمة وتشمل العاصمة المقدسة والمدينة المنورة”.

وأضاف المركز: “ابتداءً من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، سترتفع درجات الحرارة بين 44-48 درجة مئوية في المنطقة الشرقية”.