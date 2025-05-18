شكرا لمتابعة خبر عن نجاح أول عملية قلب مفتوح لحاج في المدينة المنورة …فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة إنجازًا طبيًا نوعيًا، بعدما نجح الفريق الطبي من إجراء أول عملية قلب مفتوح ناجحة لحاج من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 35 عامًا.

ويشار إلى أن الحاج كان يعاني من أعراض شديدة تمثلت في ضيق تنفس حاد، وتسارع في نبضات القلب، وإعياء عام.

وأفاد التجمع بأن الفحوصات الطبية كشفت عن وجود ضعف شديد في عضلة القلب على الجهتين، وتضخم حاد في الأذين الأيسر، وارتفاع في الضغط الشرياني الرئوي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى رجفان أذيني ناجم عن تضيق شديد في الصمام الميترالي وتضيق متوسط في الصمام الأبهر.

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