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نقل مواطن بواسطة الإخلاء الطبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه

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  • نقل مواطن بواسطة الإخلاء الطبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه 2/2

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الرياض - علي القحطاني - باشرت سفارة المملكة في جمهورية تركيا نقل مواطن بواسطة الإخلاء الطبي من مدينة إسطنبول إلى لاستكمال علاجه.

وقالت السفارة في صفحتها الرسمية عبر منصة إكس: “في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وانطلاقًا من مهامها، باشرت القنصلية العامة في مدينة إسطنبول نقل مواطن بواسطة الإخلاء الطبي من مدينة إسطنبول إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجه”.

وأكدت السفارة أن نقل المواطن تم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، راجية للمواطن الشفاء العاجل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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