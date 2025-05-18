شكرا لمتابعة خبر عن غبار كثيف يغطّي سماء حفر الباطن ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة حفر الباطن في المنطقة الشرقية اليوم الأحد موجة غبار كثيفة.

ونشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل فيديو يوثق الغبار الكثيف الذي كسا منطقة حفر الباطن بأكملها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الرياح المثيرة للغبار والأتربة على 9 مناطق محددة في المملكة مثل تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة وأجزاء من المناطق الساحلية، وأكد أن هذه الأتربة تعيق الرؤية الأفقية وسط تحذيرات للقيادة على الطرق.

ونوه المركز بأن هذه الأتربة والغبار تسبب إعاقة في الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية على الأجزاء الغربية من المملكة، ولا يُستبعد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المرتفعات.

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