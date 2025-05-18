شكرا لمتابعة خبر عن والد التوأم السيامي الفلبيني: ممتنون جدا للمملكة على مساعدتنا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم “ليو مارفيليا فيسا”، والد التوأم الملتصق الفلبيني “كليا وموريس آن”، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على تقديم يد العون له.

وقال “ليو” في لقاء مع العربية: “نحن سعداء لوجودنا هنا، وكنا متحمسين جدا لإجراء جراحة توأمي”، مضيفا: “نحن ممتنون للحكومة السعودية لأنها ساعدتنا”.

وتابع والد التوأم الملتصق الفلبيني: “نود أن نشكر الملك سلمان وولي العهد علي مبادرتهم وتقديم العون لنا”.

وكان التوأم الملتصق الفلبيني قد وصلا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مساء أمس، قادمين من جمهورية الفلبين، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

يأتي هذا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

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