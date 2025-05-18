شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الدينية التونسي يشيد بجهود المملكة في تيسير إجراءات الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - غادر الفوج الأول من الحجاج التونسيين، مطار تونس قرطاج الدولي، اليوم، نحو المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ.
وكان في وداع الحجاج البالغ عددهم 256 حاجًا، وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد البوهالي، ووزير النقل التونسي رشيد عامري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.
وأشاد وزير الشؤون الدينية التونسي، بهذه المناسبة بجهود حكومة المملكة العربية السعودية في تيسير إجراءات الحج لهذا الموسم، وذلك من أجل تهيئة كل الظروف اللازمة على مستوى السكن والنقل والمرافقة الطبية والمرشدين.
ونوه بالتنسيق الذي جرى بين حكومتي البلدين من أجل إنجاح العملية التنظيمية للحجاج، وتسهيل عملية تأدية مناسكهم بكل سهولة ويسر.
وشدد في السياق على أن المملكة تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخر جميع الإمكانيات ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان، ووزع السفير خلال توديعه الحجاج عددًا من المصاحف.
وكان في وداع الحجاج البالغ عددهم 256 حاجًا، وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد البوهالي، ووزير النقل التونسي رشيد عامري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.
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استقبال ضيوف الرحمنوأكد السفير الصقر أن الجهات المختصة أكملت استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن على جميع المستويات، وذلك بتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله-.
ونوه بالتنسيق الذي جرى بين حكومتي البلدين من أجل إنجاح العملية التنظيمية للحجاج، وتسهيل عملية تأدية مناسكهم بكل سهولة ويسر.
وشدد في السياق على أن المملكة تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخر جميع الإمكانيات ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان، ووزع السفير خلال توديعه الحجاج عددًا من المصاحف.