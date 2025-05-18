شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الإثنين.. موجة حارة على مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على منطقتي مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة) والمدينة المنورة.وأوضح أن الحرارة ترتفع بين 45- 48 درجة مئوية، مشيرًا إلى أنها تبدأ من غد الإثنين إلى يوم الأربعاء المقبل.تأتي تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن المملكة، اليوم الأحد كالآتي:مكة المكرمة: 43 / 30المدينة المنورة: 43 / 27الرياض: 42 / 27جدة: 39 / 26الدمام: 42 / 28أبها: 30 / 16تبوك: 36 / 21بريدة: 39 / 24حائل: 35 / 22الباحة: 31 / 17عرعر : 38 / 24سكاكا: 38 / 25جازان: 36 / 30نجران: 39 / 23الخرج: 43 / 28المجمعة: 38 / 26وادي الدواسر: 41 / 26الدوادمي: 39 / 24شرورة: 39 / 26طريف: 36 / 18الطائف: 33 / 20القنفذة: 39 / 29ينبع: 45 / 28العلا: 42 / 27الأحساء: 43 / 29حفر الباطن: 44 / 28بيشة: 39 / 24الوجه: 38 / 26رفحاء: 40 / 24القريات: 39 / 20عرفات: 45 / 31منى: 43 / 31مزدلفة: 44 / 31السودة: 25 / 12روضة التنهات: 43 / 27صحراء الدهناء: 42 / 27الصمان: 43 / 28