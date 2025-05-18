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شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الإثنين.. موجة حارة على مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على منطقتي مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة) والمدينة المنورة.
وأوضح أن الحرارة ترتفع بين 45- 48 درجة مئوية، مشيرًا إلى أنها تبدأ من غد الإثنين إلى يوم الأربعاء المقبل.
مكة المكرمة: 43 / 30
المدينة المنورة: 43 / 27
الرياض: 42 / 27
جدة: 39 / 26
الدمام: 42 / 28
أبها: 30 / 16
تبوك: 36 / 21
بريدة: 39 / 24
حائل: 35 / 22
الباحة: 31 / 17
عرعر : 38 / 24
سكاكا: 38 / 25
جازان: 36 / 30
نجران: 39 / 23
الخرج: 43 / 28
المجمعة: 38 / 26
وادي الدواسر: 41 / 26
الدوادمي: 39 / 24
شرورة: 39 / 26
طريف: 36 / 18
الطائف: 33 / 20
القنفذة: 39 / 29
ينبع: 45 / 28
العلا: 42 / 27
الأحساء: 43 / 29
حفر الباطن: 44 / 28
بيشة: 39 / 24
الوجه: 38 / 26
رفحاء: 40 / 24
القريات: 39 / 20
عرفات: 45 / 31
منى: 43 / 31
مزدلفة: 44 / 31
السودة: 25 / 12
روضة التنهات: 43 / 27
صحراء الدهناء: 42 / 27
الصمان: 43 / 28
وأوضح أن الحرارة ترتفع بين 45- 48 درجة مئوية، مشيرًا إلى أنها تبدأ من غد الإثنين إلى يوم الأربعاء المقبل.
درجات الحرارةتأتي تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن المملكة، اليوم الأحد كالآتي:
مكة المكرمة: 43 / 30
المدينة المنورة: 43 / 27
الرياض: 42 / 27
جدة: 39 / 26
الدمام: 42 / 28
أبها: 30 / 16
تبوك: 36 / 21
بريدة: 39 / 24
حائل: 35 / 22
الباحة: 31 / 17
عرعر : 38 / 24
سكاكا: 38 / 25
جازان: 36 / 30
نجران: 39 / 23
الخرج: 43 / 28
المجمعة: 38 / 26
وادي الدواسر: 41 / 26
الدوادمي: 39 / 24
شرورة: 39 / 26
طريف: 36 / 18
الطائف: 33 / 20
القنفذة: 39 / 29
ينبع: 45 / 28
العلا: 42 / 27
الأحساء: 43 / 29
حفر الباطن: 44 / 28
بيشة: 39 / 24
الوجه: 38 / 26
رفحاء: 40 / 24
القريات: 39 / 20
عرفات: 45 / 31
منى: 43 / 31
مزدلفة: 44 / 31
السودة: 25 / 12
روضة التنهات: 43 / 27
صحراء الدهناء: 42 / 27
الصمان: 43 / 28