شكرا لمتابعة خبر عن ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر الرئيس الأمريكي ترامب عبر تطبيق تروث سوشل، مقطع فيديو يوضح فرق الاستقبال الذي حظي فيه بالسعودية مقارنة بالرئيس السابق جو بايدن.

وأظهر الفيديو، الحفاوة البالغة والاستقبال الرائع لترامب عقب وصوله إلى الرياض.

وكان ترامب قد جاء إلى العاصمة الرياض في مستهل جولة خليجية تستغرق 4 أيام، حيث رافقه عدد من كبار المسؤولين وكبار رجال الأعمال، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» ومستشاره إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» لاري فينك، والرئيسة التنفيذية لـ«سيتي جروب» جين فريزر، إلى جانب وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع بي.