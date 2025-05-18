شكرا لقرائتكم خبر عن ”تمام“ ترصد 1,49 مليون مخالفة عمل وتكشف عن 900 قضية اتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

تفتيش ذكي

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الدور المحوري الذي تلعبه منظومة التفتيش المؤسسي ”تمام“ في إحداث نقلة نوعية بمسار الرقابة المؤسسية الحديثة، وذلك ضمن مبادراتها الطموحة للتحول الرقمي.وأكدت الوزارة أن المنظومة، التي سجلت حتى الآن ما يزيد على 7,5 مليون زيارة تفتيشية منفذة وأكثر من 480 ألف بلاغ، أسهمت في اعتماد ما يفوق 1,49 مليون مخالفة، ورصد ما يزيد على 900 حالة اتجار بالأشخاص معتمدة، مما يعكس فعاليتها في تعزيز الانضباط في سوق العمل.وتهدف منظومة ”تمام“ بشكل رئيسي إلى تطوير وأتمتة جميع مراحل عمليات التفتيش، سواء الإداري أو الميداني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الرقابي ويقلص بشكل ملحوظ الوقت والجهد المستغرقين في إنجاز المهام التفتيشية.وتبرز كفاءة المنظومة بشكل خاص في تنفيذ أكثر من 7 آلاف زيارة تفتيشية دون أي تدخل بشري، والتي نتج عنها اعتماد ما يزيد على 100 ألف مخالفة بشكل آلي بالكامل، مما يشير إلى التطور التقني الكبير الذي تمثله.وتوفر ”تمام“ للمفتشين أدوات ذكية ومبتكرة لدعم مهامهم بفعالية، تشمل أنظمة متقدمة لتحليل البيانات ولوحات مؤشرات تفاعلية تتيح متابعة الأداء بشكل لحظي.وتتميز المنظومة بقدرتها على الربط المباشر مع مصادر المعلومات المختلفة، مما يساهم في رفع جودة ودقة القرارات التفتيشية، ويعزز من تحقيق رقابة مؤسسية قائمة على أسس راسخة من الشفافية والكفاءة العالية.وأشارت الوزراة إلى ان دور ”تمام“ لا يقتصر على الجانب الرقابي والعقابي، بل يمتد ليشمل جهوداً توعوية مكثفة، حيث تسعى المنظومة إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين بالأنظمة واللوائح المعمول بها.وتدعم هذه الجهود مساعي الوزارة الرامية إلى بناء بيئة عمل جاذبة وآمنة، تتميز بالاستقرار وتخلو من المخالفات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها في تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيته.