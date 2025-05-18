شكرا لقرائتكم خبر عن ”الغذاء والدواء“: إبراز الرمز الموحد إلزامي خلال 180 يومًا.. وإجراءات للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

استخراج الرمز

الدمام - شريف احمد - ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المنشآت الخاضعة لإشرافها ورقابتها بضرورة إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للأعمال الاقتصادية وعرضه في مكان ظاهر ومرئي داخل مقارها.وحذرت الهيئة في تعميم حصلت ”اليوم“ على نسخة منه من أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن المهلة الممنوحة للالتزام بهذا القرار هي 180 يومًا من تاريخ نشر التعميم.وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خدمة الرمز الإلكتروني الموحد التي أطلقها المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى ربط بيانات ووثائق المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بشكل إلكتروني موثوق وآمن.وأشارت إلى أنه يمكن للمنشآت المعنية الوصول إلى خدمة استخراج هذا الرمز من خلال منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.ويُعد الرمز الإلكتروني الموحد، وهو رمز استجابة سريعة «QR-Code»، أداة هامة لتسهيل الإجراءات والمعاملات الاقتصادية في المملكة. ومن أبرز فوائده توفير الوقت والجهد على المنشآت من خلال تبسيط الإجراءات، مما يسمح لها بالتركيز على أنشطتها الأساسية وتطوير أعمالها.كما يسهم الرمز في تحسين مستوى الشفافية عبر توفير معلومات واضحة ومحددة حول الأعمال الاقتصادية، الأمر الذي يعزز بدوره الثقة المتبادلة بين هذه الأعمال والمستثمرين.وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الرمز الإلكتروني الموحد على تقليل الأخطاء المحتملة في المعاملات الاقتصادية، مما يعزز من دقة العمليات وكفاءتها التشغيلية، ويسهل عملية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأعمال الاقتصادية، ما يمكّن المستثمرين والجهات المعنية من الحصول على البيانات التي يحتاجونها بيسر وسهولة.ولا تقتصر فوائده على ذلك، بل تمتد لتشمل تعزيز الأمان في المعاملات الاقتصادية، والحد من المخاطر وعمليات الاحتيال، ودعم مسيرة التحول الرقمي الشاملة التي تشهدها المملكة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.