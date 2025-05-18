50 ألف زائر للروضة الشريفة يوميا

يحرص ضيوف الرحمن عند الوصول إلى المدينة المنورة على الصلاة بالمسجد النبوي والتسجيل في الروضة الشريفة للصلاة فيها، فيما تحرص الشركات المشرفة على الحجاج على تسجيل ضيوف الرحمن والتنبيه على المواعيد وأوقات الحضور، بينما يصطف الحجاج يوميا أمام مداخل الروضة الشريفة للدخول وفق المواعيد المحددة والمسارات الخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتستقبل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي يوميا قرابة 50 ألف مستفيد من معتمرين وزوار من جنسيات مختلفة، يتم التعامل معهم بـ11 لغة من قِبل المنظمين، إضافة إلى توزيع فترات دخول الروضة على 4 فترات بين الرجال والنساء، ويتم تيسير الأفواج إليها عبر مسارات مخصصة مع مسارات مخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

تنقلات وخرائط

في حين يتوفر عدد من المراكز والأكشاك في ساحات المسجد النبوي لخدمة الحجاج والزوار من تسجيل البيانات وطريقة الحجز والإرشاد على الخدمات التي يمكن تقديمها إلى ضيوف الرحمن من تنقلات وخرائط وكتيبات إضافة إلى الإرشاد المكاني والخدمات التي تقدمها الجهات في ساحة المسجد النبوي وحل المشاكل التي تواجه ضيوف الرحمن بالحجوزات وطرق التسجيل، بينما حدد مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج لزيارة الروضة 4 أهداف، تتمثل في تطوير خدمات المواعيد، وتأهيل الفرق المشرفة على التنظيم، إضافة إلى تحديد برامج متخصصة، وتوفير أنظمة لقراءة المواعيد ببوابات ذكية.

وكشفت وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل الآلية الجديدة لتفويج الروضة الشريفة، ودورها في تسهيل تفويج زوار الروضة حسب المواعيد المحددة عبر تطبيق «نسك».

تحسين المسار

ويهدف مشروع تطوير منظومة التفويج إلى تحسين تجربة الزيارة وتنظيمها وإدارتها بكفاءة؛ لضمان تجربة روحانية مميزة، وتشمل تحسين مسار التفويج، وتوفير أنظمة قراءة مواعيد الزيارة، إضافة إلى تطوير خدمات المواعيد عبر تطبيق «نسك»، فضلًا عن تأهيل فريق متخصص لإدارة عملية التفويج وإدارة الحشود، وكذلك تنظيم برامج متخصصة لإثراء تجربة الزيارة من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لترتيب الحجوزات. يذكر أن وزارة الحج والعمرة كشفت أن أعداد زوار الروضة الشريفة وصل إلى أكثر من 10 ملايين زائر منذ بداية 2024، متجاوزا أعداد العام الماضي بـ26%، بينما يتوزع المستفيدون على أربع فترات؛ للرجال فترتان وللنساء فترتان، حيث يصل عدد الفوج الواحد بكل فترة إلى أكثر من 12 ألف زائر.