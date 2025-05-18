شكرا لقرائتكم خبر عن حج 1446هـ.. "وقاء" ينفذ فرضيتين لتعزيز الصحة النباتية والحيوانية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة تجربتين فرضيتين في مجالي الصحة النباتية والحيوانية بالعاصمة المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام 1446هـ.

وتضمنت فرضية الصحة النباتية مباشرة حالة تواجد الجراد الصحراوي في أحد المواقع بمشعر مزدلفة، حيث باشرت الفرق المتخصصة من إدارة الصحة النباتية ومكتب المركز بالعاصمة المقدسة الحالة ميدانياً، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والتي قامت بمهام الاستكشاف الحشري والمكافحة والتقييم.



فيما شملت فرضية الصحة الحيوانية، والتي نُفذت في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، مباشرة حالة اشتباه بمرض وبائي حيواني معدٍ، حيث تعاملت الفرق المختصة من إدارة الصحة الحيوانية ومكتب المركز بالعاصمة المقدسة فوراً مع الحالة بتطبيق خطة الطوارئ المعتمدة، من خلال إجراء عمليات التقصي والمكافحة للسيطرة على المرض والحد من انتشاره، بالتعاون مع مشروع أضاحي ومشاركة عدد من الجهات المعنية. رفع مستوى الجاهزية من جهته، أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن الفرضيتين تهدفان إلى رفع مستوى الجاهزية للتصدي لتفشي الآفات النباتية والأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، بما في ذلك المشتركة بين الإنسان والحيوان، إضافة إلى تقييم الإمكانيات المتاحة للسيطرة على الوضع الصحي للمواشي، وفق خطط المركز المعتمدة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المشاركة.



وأكد اصعدي أن تنفيذ الفرضيتين يسهم في رفع كفاءة العاملين في الميدان، ويكسبهم المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، كما يساعد في قياس مستوى التناغم والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة أثناء تنفيذ المهام المشتركة.

وشارك في تنفيذ الفرضيتين: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة الصحة، والتجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، والأمن العام، والمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وأمانة العاصمة المقدسة، ووزارة المالية، وشركة كدانة للتنمية والتطوير.