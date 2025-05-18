شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "إجابة وإرشاد السائلات" بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

كوادر نسائية سعودية

الدمام - شريف احمد - أطلقت وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام النسخة الثانية من برنامج“إجابة وإرشاد السائلات”ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1446 هـ ، بهدف تعزيز الخدمات الإثرائية الشرعية المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام، وتقديم الإرشاد الشرعي الموثوق في مناسك الحج والعبادات.وأكدت وكيلة الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام، الدكتورة عائشة العقلا، أن البرنامج يأتي امتدادًا لرسالة الحرمين الشريفين الوسطية والعلمية والدعوية، ويستهدف إثراء التجربة الإيمانية للحاجّات والمعتمرات، من خلال الرد على استفساراتهن الشرعية، وتزويدهن بالمعرفة الصحيحة حول أحكام العبادات والنسك، في إطار مؤسسي يعزز الوعي وييسر الوصول إلى المعلومة الدينية من مصادرها الموثوقة.وبيّنت العقلا أن البرنامج يُفعل داخل مصليات النساء، ويُدار بكوادر نسائية سعودية مؤهلة شرعيًا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، وإشراكها بفعالية في خدمة الحرمين الشريفين، وتجويد المخرجات الدعوية والإرشادية المقدّمة في موسم الحج.ويشمل البرنامج مواقع مخصصة للإجابة على الأسئلة الشرعية داخل المصليات النسائية، في كل من مصلى النساء «74» في الدور الأرضي، ومصلى النساء «84» في الدور الأول، مع التوسع المستمر في عدد المراكز ونطاق عملها المكاني والزماني، لتيسير حصول القاصدات على المعلومة الشرعية الدقيقة، بما يشمل الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج والعمرة، والمسائل العامة في العبادات والسلوك اليومي.ويُعد البرنامج أحد المسارات الإثرائية المعتمدة من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ويهدف إلى تحقيق بيئة معرفية مواتية، تُسهم في رفع الوعي الشرعي، وتعزيز تجربة الحاجّة في أداء النسك على بصيرة، من خلال عمل مؤسسي محكّم يراعي الخصوصية ويستند إلى تأصيل علمي رصين.