شكرا لقرائتكم خبر عن ”التعليم“: تسهيلات استثنائية لطلاب الاضطرابات السلوكية والتوحد في الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

رعاية كاملة

اختبارات مناسبة

الدمام - شريف احمد - أقرت وزارة التعليم تعديلات ضمن لائحة تقويم الطلاب، تستهدف توفير بيئة اختبارات مرنة وعادلة للطلاب الذين يواجهون اضطرابات سلوكية وانفعالية، وكذلك الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد.وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها الراسخ بتعزيز مبدأ التعليم الشامل، وضمان احترام القدرات النفسية والمعرفية لكل طالب، وتحقيق أقصى درجات العدالة في عمليات التقييم.وبحسب ما أوضحته الوزارة، فإن اللائحة المحدثة تسمح للطلاب الذين يعانون من اضطرابات سلوكية وانفعالية بمرونة أكبر أثناء أداء الاختبارات، كإمكانية الحركة أو التوقف المؤقت، وذلك بما يتناسب مع قدرتهم الفردية على البقاء في المقاعد الدراسية.وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص ركن خاص لهؤلاء الطلاب، يكون بعيدًا عن المشتتات المحتملة، لتمكينهم من أداء اختباراتهم في بيئة تتسم بالهدوء والاستقرار.وشددت على أهمية وجود معلم التربية الخاصة لمرافقة الطالب وتقديم الدعم اللازم، بالإضافة إلى توزيع محتوى الاختبار على فترات زمنية متقطعة وقصيرة، تتوافق مع قدرة الطالب على الانتباه والتركيز.وفيما يتعلق بالطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد، أكدت الوزارة على ضرورة مواءمة أدوات وأساليب التقويم لتتناسب مع خصائصهم التواصلية والسلوكية والاجتماعية الفريدة.وأوضحت أنه سيتم اعتماد أساليب التكامل الحسي وتعدد الوسائط، مثل الكتابة والقراءة واستخدام لوحات التواصل، لتسهيل عملية التقييم.ولفتت إلى أهمية إعداد محتوى الاختبار بشكل مجزأ، يراعي قدرات الطالب وخصائصه الفردية، مع إتاحة إمكانية تقويمه في بيئة تعليمية منفصلة إذا استدعت الحاجة ذلك، خاصة في الحالات التي تترافق فيها اضطرابات أخرى مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه.وألزمت الوزارة في لائحتها الجديدة معلمي المواد الدراسية بالتشاور المسبق مع معلمي التربية الخاصة عند إعداد أسئلة الاختبارات للطلاب المدمجين في فصول التعليم العام «الدمج الكلي».وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان مواءمة محتوى الاختبارات مع الأهداف المحددة في الخطط التربوية الفردية لكل طالب. كما سمحت اللائحة بوجود معلم التربية الخاصة أثناء أداء الاختبارات لمساعدة الطالب في قراءة الأسئلة أو المساهمة في ضبط سلوكه، بما يكفل سير العملية التقويمية بفاعلية وسلاسة.وذكرت الوزارة أن هذه التعديلات والتوضيحات تأتي ضمن مساعيها المستمرة لرفع كفاءة الدمج التعليمي في البيئة المدرسية، وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الطلاب، بما يضمن لكل طالب حقه الكامل في الحصول على تقييم عادل وداعم لمسيرته التعليمية وتطوره الشامل.