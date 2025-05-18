شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة" تتفقد استعدادات "المجاهدين" لموسم حج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار الاستعدادات الميدانية المبكرة لموسم حج 1446هـ، قام مدير الخدمات المشتركة المهندس غالب حامضي برفقة مدير الشؤون الهندسية المهندس محمد الأبيض بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بجولة تفقدية على تجهيزات ومواقع الدعم المخصصة لمنسوبي الإدارة العامة للمجاهدين، داخل مسالخ العاصمة المقدسة.

هدفت الزيارة إلى الوقوف ميدانيًا على جاهزية البنية التحتية والمرافق التشغيلية، والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والصحية المعتمدة، إلى جانب توافقها مع الخطة التشغيلية الشاملة للموسم، والتي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية العمل وجودة الأداء.

بيئة عمل متكاملة وقد شملت الجولة تقييم مدى تكامل الخدمات المساندة، وملاءمتها لطبيعة الأعمال الميدانية خلال فترة الذروة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تهيئة بيئة عمل متكاملة وآمنة للكوادر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتُعَد هذه الجولة ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية والاستعدادية التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسالخ، بما يواكب حجم الحدث ويعكس الصورة المشرّفة للمملكة في تنظيم مواسم الحج.