شكرا لمتابعة خبر عن حكم إجبار الزوجة على حضور اجتماع الأسرة الأسبوعي بشكل دائم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، حكم إجبار الزوج لزوجته على حضور اجتماع الأسرة الأسبوعي بشكل دائم عند الوالدين.

وقال المنيع خلال حديثه بقناة الرسالة: “لا ينبغي أن يجبر الزوج زوجته، بل يجب أن يكون بينه وبينها لين ورفق ووئام، ولا يكون هناك إكراه في التعامل بينهما، وما ينتج عنه سوء معاملة”.

وأكد الشيخ أنه إذا كانت الزوجة مشغولة أو مرهقة، فينبغي على الزوج أن يراعي ظروفها ولا يجبرها.