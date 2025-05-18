110 آلاف حكم في القضايا العامة

من جهته أوضح المستشار القانوني سعيد طلال، أن المحكمة العامة هي التي تنظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، كذلك تنظر المحكمة العامة في دعوى منع التعرض لحيازة أو استردادها، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وكذلك إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته والدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، ويثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة.
القضايا المنجزة بعدد من المناطق
- عسير
7115
- المدينة المنورة
6596
- القصيم
4276
- جازان
3639
- تبوك
3042
- حائل
2943
- الجوف
1818
- نجران
1511
- الحدود الشمالية
1239
- الباحة
723
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