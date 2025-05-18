شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. رياح وغبار وتأثر الرؤية بالعوالق الترابية في 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

حالة البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى ثلاثة أمتار باتجاه خليج العقبة ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.

حالة الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، محذرا من استمرار الرياح والغبار وتأثر الرؤية بالعوالق الترابية على أجزاء من 9 مناطق.وأفاد الأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران والرياض، وتمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها.في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الجنوبية الغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعاتها.