شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ اليوم.. خطوات المشاركة في مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال منصة "أبشر"، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.



ويبدأ المزاد الإلكتروني للوحات المميزة، اليوم الأحد 20 ذو القعدة 1446هـ الموافق 18 مايو 2025م وينتهي الإثنين 21 ذو القعدة 1446هـ الموافق 19 مايو 2025م.

طريقة الوصول للخدمة

الدخول على منصة أبشر اختیار خدمات من تبويب خدماتي اختيار المرور اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

المرور السعودي

إلى ذلك، نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصة إكس، تعليمات للقيادة داخل الأحياء السكنية، وذلك لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

وأفاد المرور السعودي، بأن الالتزام بهذه التعليمات يحافظ على سلامة قائد السيارة وسلامة المشاة.

للمزيد اضغط هنا.