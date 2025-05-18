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تيسّـر المناسك.. ما الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة خلال موسم الحج؟

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تيسّـر المناسك.. ما الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة خلال موسم الحج؟

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الدمام - شريف احمد - كشف مركز توعية ضيوف الرحمن، بوزارة الحج والعمرة، عن الخدمات التي تيسّـر مناسك الحج للأشخاص ذوي الإعاقة المقدمة خلال موسم الحج.


وتشمل الخدمات، مساحات مخصصة للطواف والسعي، وخدمة العربات الكهربائية واليدوية للمرشدين والمرافقين.


كما تشمل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ترجمة بلغة برايل ولغة الإشارة للمصاحف والكتيبات الإرشادية والمحاضرات والخطـب.

موسم الحج

كان مركز توعية ضيوف الرحمن، وجه نصائح للحجاج للتصدي للمخاطر السيبرانية في رحلة الحج.
وطالب المركز، الحجاج لتفادي المخاطر الرقمية، بالاطلاع على دليل التوعية السيبرانية من هنا.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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