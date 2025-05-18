شكرا لقرائتكم خبر عن تيسّـر المناسك.. ما الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة خلال موسم الحج؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز توعية ضيوف الرحمن، بوزارة الحج والعمرة، عن الخدمات التي تيسّـر مناسك الحج للأشخاص ذوي الإعاقة المقدمة خلال موسم الحج.



وتشمل الخدمات، مساحات مخصصة للطواف والسعي، وخدمة العربات الكهربائية واليدوية للمرشدين والمرافقين.





كما تشمل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ترجمة بلغة برايل ولغة الإشارة للمصاحف والكتيبات الإرشادية والمحاضرات والخطـب.

موسم الحج

مركز توعية ضيوف الرحمن، وجه نصائح للحجاج للتصدي للمخاطر السيبرانية في رحلة الحج.

وطالب المركز، الحجاج

كانلتفادي المخاطر الرقمية، بالاطلاع على دليل التوعية السيبرانية من هنا.للمزيد اضغط هنا.