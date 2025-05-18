السعودية | “وقاء” ينفذ فرضيتين لتعزيز الصحة النباتية والحيوانية استعدادًا لموسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

نفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة، تجربتين فرضيتين في مجالي الصحة النباتية والحيوانية بالعاصمة المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام 1446هـ.

وشملت الفرضية الأولى التعامل مع حالة افتراضية لرصد الجراد الصحراوي في مشعر مزدلفة، حيث تولّت الفرق المختصة أعمال الاستكشاف والمكافحة والتقييم، وتمثّلت الفرضية الثانية في الاشتباه بمرض وبائي حيواني في مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، إذ طبّقت فرق “وقاء” خطة الطوارئ، وأجرت عمليات التقصي والسيطرة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح مدير فرع “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن الفرضيتين تهدفان إلى تعزيز الجاهزية الميدانية ورفع كفاءة الاستجابة للأمراض والآفات، وتقييم التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة.

وشارك في تنفيذ الفرضيتين كل من: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة الصحة، والتجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام، والمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وأمانة العاصمة المقدسة، ووزارة المالية، وشركة كدانة للتنمية والتطوير.

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