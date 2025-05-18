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الرياض والدمام 42 مئوية.. درجات الحرارة على مدن المملكة اليوم

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة على مدن المملكة، اليوم الأحد.
وسجلت العاصمة الرياض والدمام 42 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة 43 مئوية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

مكة المكرمة: 43 / 30
المدينة المنورة: 43 / 27
الرياض: 42 / 27
جدة: 39 / 26
الدمام: 42 / 28
أبها: 30 / 16
تبوك: 36 / 21
بريدة: 39 / 24
حائل: 35 / 22
الباحة: 31 / 17
عرعر : 38 / 24
سكاكا: 38 / 25
جازان: 36 / 30
نجران: 39 / 23
الخرج: 43 / 28
المجمعة: 38 / 26
وادي الدواسر: 41 / 26
الدوادمي: 39 / 24
شرورة: 39 / 26
طريف: 36 / 18
الطائف: 33 / 20
القنفذة: 39 / 29
ينبع: 45 / 28
العلا: 42 / 27
الأحساء: 43 / 29
حفر الباطن: 44 / 28
بيشة: 39 / 24
الوجه: 38 / 26
رفحاء: 40 / 24
القريات: 39 / 20
عرفات: 45 / 31
منى: 43 / 31
مزدلفة: 44 / 31
السودة: 25 / 12
روضة التنهات: 43 / 27
صحراء الدهناء: 42 / 27
الصمان: 43 / 28
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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