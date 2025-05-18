شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض والدمام 42 مئوية.. درجات الحرارة على مدن المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل



وسجلت العاصمة الرياض والدمام 42 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة 43 مئوية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى مكة المكرمة: 43 / 30

المدينة المنورة: 43 / 27

الرياض: 42 / 27

جدة: 39 / 26

الدمام: 42 / 28

أبها: 30 / 16

تبوك: 36 / 21

بريدة: 39 / 24

حائل: 35 / 22

الباحة: 31 / 17

عرعر : 38 / 24

سكاكا: 38 / 25

جازان: 36 / 30

نجران: 39 / 23

الخرج: 43 / 28

المجمعة: 38 / 26

وادي الدواسر: 41 / 26

الدوادمي: 39 / 24

شرورة: 39 / 26

طريف: 36 / 18

الطائف: 33 / 20

القنفذة: 39 / 29

ينبع: 45 / 28

العلا: 42 / 27

الأحساء: 43 / 29

حفر الباطن: 44 / 28

بيشة: 39 / 24

الوجه: 38 / 26

رفحاء: 40 / 24

القريات: 39 / 20

عرفات: 45 / 31

منى: 43 / 31

مزدلفة: 44 / 31

السودة: 25 / 12

روضة التنهات: 43 / 27

صحراء الدهناء: 42 / 27

الصمان: 43 / 28 الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة على مدن المملكة، اليوم الأحد.وسجلت العاصمة الرياض والدمام 42 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة 43 مئوية.مكة المكرمة: 43 / 30المدينة المنورة: 43 / 27الرياض: 42 / 27جدة: 39 / 26الدمام: 42 / 28أبها: 30 / 16تبوك: 36 / 21بريدة: 39 / 24حائل: 35 / 22الباحة: 31 / 17عرعر : 38 / 24سكاكا: 38 / 25جازان: 36 / 30نجران: 39 / 23الخرج: 43 / 28المجمعة: 38 / 26وادي الدواسر: 41 / 26الدوادمي: 39 / 24شرورة: 39 / 26طريف: 36 / 18الطائف: 33 / 20القنفذة: 39 / 29ينبع: 45 / 28العلا: 42 / 27الأحساء: 43 / 29حفر الباطن: 44 / 28بيشة: 39 / 24الوجه: 38 / 26رفحاء: 40 / 24القريات: 39 / 20عرفات: 45 / 31منى: 43 / 31مزدلفة: 44 / 31السودة: 25 / 12روضة التنهات: 43 / 27صحراء الدهناء: 42 / 27الصمان: 43 / 28