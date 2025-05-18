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شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج ملهم.. شاب بلجيكي يقطع آلاف الكيلومترات على دراجة لأداء الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عند منفذ حالة عمار الحدودي شمال المملكة، وعلى حافة الحدود الأردنية، توقفت عجلات دراجة الشاب البلجيكي أنس (26 عامًا)، بعد رحلة استثنائية استمرت أكثر من 3 أشهر، قاطعًا خلالها آلاف الكيلومترات، عابرًا تسع دول أوروبية وعربية، في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، عبر أنس الرزقي طرقًا ممتدة بين مدن وقرى في أوروبا والشرق الأوسط، من بلجيكا مرورًا بألمانيا، والنمسا، وإيطاليا، والبوسنة والهرسك، وغيرها من بلدان القارة العجوز، وصولًا إلى تركيا.
"واجهت تحديات لا تُحصى: من تقلبات الطقس إلى الشعور بالوحدة أحيانًا، لكن ما كان يمدّني بالقوة دائمًا هو الدعوات الصادقة والابتسامات الدافئة ممن قابلتهم في طريقي"، هكذا روى أنس تفاصيل رحلته بابتسامة صادقة.
"إنها لحظة لا يمكنني وصفها بسهولة، شعرت بأنني أقترب من حلمٍ عشتُ سنواتٍ في انتظاره. الآن، كل ما يشغل بالي هو الوصول إلى أقرب نقطة أمام الكعبة، تلك اللحظة التي سأرى فيها الكعبة للمرة الأولى"، قال أنس بصوتٍ مفعمٍ بالترقب والأمل.
أما محمد خان، فقد رأى في قصة أنس نافذة لفهمٍ جديد، قائلًا: "هذه التجارب الشخصية تعلّمنا الكثير كمقدّمي خدمة. حجاج اليوم يتطلعون إلى رحلة متكاملة تبدأ من بلدانهم، وتستجيب لاحتياجاتهم الخاصة والمتنوعة، وهذا هو ما نسعى لتقديمه."
في تلك الليلة، لم يكن أنس مجرد حاجٍّ وصل إلى وجهته، بل أصبح رمزًا حيًّا للعزيمة والإيمان والتقارب الإنساني، مؤكدًا أن الحج رحلةٌ عابرةٌ للحدود، تجمع البشر تحت راية واحدة مهما اختلفت طرقهم أو بعدت المسافات.
على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، عبر أنس الرزقي طرقًا ممتدة بين مدن وقرى في أوروبا والشرق الأوسط، من بلجيكا مرورًا بألمانيا، والنمسا، وإيطاليا، والبوسنة والهرسك، وغيرها من بلدان القارة العجوز، وصولًا إلى تركيا.
تحديات لا تُحصىواجتاز "الرزقي" مضيق البوسفور إلى الضفة الآسيوية، وصولا إلى الأردن، حيث استقبلته وجوهٌ طيبةٌ وقلوبٌ مفتوحة في كل محطة توقف عندها.
"واجهت تحديات لا تُحصى: من تقلبات الطقس إلى الشعور بالوحدة أحيانًا، لكن ما كان يمدّني بالقوة دائمًا هو الدعوات الصادقة والابتسامات الدافئة ممن قابلتهم في طريقي"، هكذا روى أنس تفاصيل رحلته بابتسامة صادقة.
الحلم الكبيروعند دخوله الأراضي السعودية، لم يستطع أنس إخفاء تأثره؛ توقّف قليلًا ليتأمل الطريق الممتد أمامه، كأنه يحاول احتواء لحظة اقترابه من حلمه الكبير.
"إنها لحظة لا يمكنني وصفها بسهولة، شعرت بأنني أقترب من حلمٍ عشتُ سنواتٍ في انتظاره. الآن، كل ما يشغل بالي هو الوصول إلى أقرب نقطة أمام الكعبة، تلك اللحظة التي سأرى فيها الكعبة للمرة الأولى"، قال أنس بصوتٍ مفعمٍ بالترقب والأمل.
نموذج ملهماستُقبل أنس، لدى وصوله مسؤولي إحدي شركات الحج ، التي احتفت به كنموذج ملهم. وقال أحمد بن عباس سندي: "رحلة أنس تذكّرنا بأن الحج شعيرة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، وتعزز مسؤوليتنا تجاه تطوير منظومة استقبال تليق بضيوف الرحمن مهما تنوّعت ظروفهم وطرق قدومهم."
أما محمد خان، فقد رأى في قصة أنس نافذة لفهمٍ جديد، قائلًا: "هذه التجارب الشخصية تعلّمنا الكثير كمقدّمي خدمة. حجاج اليوم يتطلعون إلى رحلة متكاملة تبدأ من بلدانهم، وتستجيب لاحتياجاتهم الخاصة والمتنوعة، وهذا هو ما نسعى لتقديمه."
الشباب المسلم في الغربفيما أضاف حسن سروجي: "أنس لم يقطع المسافة على الدراجة وحده، بل فتح طريقًا جديدًا للحوار والتواصل مع الشباب المسلم في الغرب. لقد تعلّمنا منه بقدر ما تعلّم من رحلته، وسنأخذ هذه التجارب في الحسبان ونحن نخطط برامجنا المستقبلية".
في تلك الليلة، لم يكن أنس مجرد حاجٍّ وصل إلى وجهته، بل أصبح رمزًا حيًّا للعزيمة والإيمان والتقارب الإنساني، مؤكدًا أن الحج رحلةٌ عابرةٌ للحدود، تجمع البشر تحت راية واحدة مهما اختلفت طرقهم أو بعدت المسافات.