انت الان تتابع الأسبوع في 7 صور: مأساة في غزة.. وتدريب بالدبابات في كوريا الشمالية يُثير الذعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - مقاتلات سعودية ترافق طائرة الرئيس الأمريكي قبيل هبوطها في العاصمة الرياض أليكس براندون/ أسوشيتد برس

اجتماع ثنائي بين ولي العهد والرئيس الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض برايان سنايدر/ رويترز

مشهد لتدريب وإطلاق نار بالدبابات للقوات الخاصة في كوريا الشمالية يُثير الذعر في جارتها الجنوبية وكالة الأنباء الكورية الشمالية

أُم فلسطينية تبكي بحرقة ووجع على فلذة كبدها الذي استُشهد في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا بغزة جهاد أشرف/ أسوشيتد برس

فتاة تلعب وسط أنقاض مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني بالقرب من مخيم نازحين مؤقت في غزة عمر القطا/ فرانس برس

الحمم البركانية تتدفق من بركان جبل إتنا في إيطاليا ماركو ريستيفو/ رويترز

البدر مكتمل كما يظهر خلف تمثال الحرية في مدينة نيويورك جاري هيرشورن/ جيتي

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 7 صور: مأساة في غزة.. وتدريب بالدبابات في كوريا الشمالية يُثير الذعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.