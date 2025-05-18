انت الان تتابع الأسبوع في 7 صور: مأساة في غزة.. وتدريب بالدبابات في كوريا الشمالية يُثير الذعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أليكس براندون/ أسوشيتد برس
برايان سنايدر/ رويترز
وكالة الأنباء الكورية الشمالية
جهاد أشرف/ أسوشيتد برس
عمر القطا/ فرانس برس
ماركو ريستيفو/ رويترز
جاري هيرشورن/ جيتي
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 7 صور: مأساة في غزة.. وتدريب بالدبابات في كوريا الشمالية يُثير الذعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.