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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في بلدة سقوبين بمحافظة اللاذقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في بلدة سقوبين بمحافظة اللاذقية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.000) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في بلدة سقوبين بمحافظة اللاذقية بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (1.000) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات المتنوعة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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