السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في بلدة سقوبين بمحافظة اللاذقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.000) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في بلدة سقوبين بمحافظة اللاذقية بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (1.000) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية المتنوعة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

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