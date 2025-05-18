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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 350 قطعة ملابس للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة دمشق

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shimaa mohamed 0 تبليغ

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 350 قطعة ملابس للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة دمشق

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (350) قطعة ملابس في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (350) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات المتنوعة للأسر الأكثر احتياجًا في سوريا.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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