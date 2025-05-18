السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 350 قطعة ملابس للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (350) قطعة ملابس في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (350) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية المتنوعة للأسر الأكثر احتياجًا في سوريا.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

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