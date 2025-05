شكرا لقرائتكم خبر عن رجل وامرأة.. ضبط وافدين لنشرهما إعلانات حج وهمية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أنظمة الحج

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على وافدَين (رجل وامرأة) من الجنسية المصرية، لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.وأوقفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.