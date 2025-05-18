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رجل وامرأة.. ضبط وافدين لنشرهما إعلانات حج وهمية في مكة المكرمة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

رجل وامرأة.. ضبط وافدين لنشرهما إعلانات حج وهمية في مكة المكرمة

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الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على وافدَين (رجل وامرأة) من الجنسية المصرية، لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.
وأوقفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أنظمة الحج

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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