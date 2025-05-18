شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة رائدة.. "سدايا" تستعرض التحول الرقمي بالمملكة في إكسبو اليابان والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.