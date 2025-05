شكرا لقرائتكم خبر عن بعد آيسف 2025.. المملكة تحصد 6 ميداليات في أولمبياد الأحياء الدولي والان نبدء بالتفاصيل

حقّق المنتخب السعودي للأحياء (6) ميداليات فضية في أولمبياد الأحياء الدولي المفتوح OIBO 2025، الذي استضافته مدينة سوتشي في روسيا، خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو الجاري، بمشاركة (100) طالب من (17) دولة حول العالم.ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المشتركة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، في إطار سعيهما لتمكين ورعاية الطلبة الموهوبين وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات العلمية الدولية، وتمثيل المملكة بأفضل صورة. - عبدالله السبيعي - فؤاد باجنيد - حسن البحار - حمزة باعيسى - زياد النمري - إلياس عصلوب — موهبة (@mawhiba)ومثّل المملكة في هذا الأولمبياد الدولي فريق مكوّن من ستة طلاب موهوبين، تمكّنوا جميعًا من تحقيق ميداليات فضية، في إنجاز نوعي يُضاف إلى سجل المملكة المتنامي في الأولمبيادات العلمية.وضم الفريق الطالب عبدالله هاجد السبيعي من إدارة تعليم الطائف، والطالب فؤاد حسين باجنيد من تعليم جدة، والطالب حسن عبدالله البحار من تعليم الرياض، والطالب حمزة محمد باعيسى من تعليم الرياض، والطالب زياد أحمد النمري من تعليم الهيئة الملكية بينبع، والطالب إلياس فوزي عصلوب من تعليم جدة.وتُعد هذه المشاركة الأولى للمملكة في هذه النسخة الافتتاحية من أولمبياد الأحياء الدولي المفتوح، الذي يُعد منصة علمية عالمية تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في مجال الأحياء وتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين مختلف دول العالم.ويُجسد هذا الإنجاز استمرار حضور المملكة الفاعل في المحافل العلمية الدولية، ويعكس جودة البرامج التدريبية التي تقدمها "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، واستثمارها في قدرات الطلبة الموهوبين لتحقيق التميز العلمي العالمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.يذكر أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة حصد 23 جائزة مرموقة خلال مشاركته في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2025"، والذي اختتمت فعالياته في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، بمشاركة أكثر من 1700 طالب وطالبة من 70 دولة.