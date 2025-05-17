إغلاق وضم مدارس بالمجاردة

‏أصدر مدير التعليم بمحايل عسير، علي بن أحمد آل معنتر، قرارًا يقضي بإخلاء المبنى المستأجر لابتدائية ومتوسطة، عبدالله خياط، لتحفيظ القرآن الكريم للبنين بالمجاردة، وإلحاق طلاب منسوبي المدرسة إلى المبنى الحكومي لمدرسة بدر الابتدائية للبنين، وكذلك إخلاء المبنى المستأجر لمدرسة سفيان للطفولة المبكرة، وإلحاق طلاب وطالبات ومنسوبات المدرسة إلى المبنى الحكومي لمدرسة آل فصيل للطفولة المبكرة.

‏إخلاء المستأجر

جاء في القرار أن مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا، وبناءً على خطاب مدير عام التعليم بمنطقة عسير، ولما تقتضيه المصلحة التعليمية، تقرر إخلاء المبنى المستأجر لابتدائية ومتوسطة عبدالله خياط لتحفيظ القرآن الكريم للبنين، وإلحاق طلاب منسوبي المدرسة إلى المبنى الحكومي لمدرسة بدر الابتدائية للبنين، على أن يكون الدوام في الفترة الصباحية تحت إدارة واحدة، وإخلاء المبنى المستأجر لمدرسة سفيان للطفولة المبكرة، وإلحاق طلاب وطالبات ومنسوبات المدرسة إلى المبنى الحكومي لمدرسة آل فصيل للطفولة المبكرة، ويكون الدوام في الفترة الصباحية تحت إدارة واحدة.

الإيعاز لمن يلزم

وتضمن القرار أنه على مديري المدارس المذكورة التنسيق والتهيئة والتجهيز لاستقبال الطلاب، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وعلى مدير مكتب التعليم بالمجاردة متابعة تنفيذ القرار وسير انتظام الدراسة بالمدارس المذكورة.

وكذلك على مدير إدارة الخدمات الإيعاز لمن يلزم بإخلاء المبنى المستأجر لابتدائية ومتوسطة عبدالله خياط لتحفيظ القرآن الكريم من جميع العهد والمستلزمات التعليمية وتسليم المبنى لمالكه، وعلى جميع الإدارات والأقسام ذات العلاقة متابعة تنفيذ القرار.. كل فيما يخصه وأصله للتطوير والتحول.