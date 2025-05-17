اختبارات نافس في 8 دول

أعلنت «هيئة تقويم التعليم والتدريب»، بالتكامل مع وزارة التعليم، عن تطبيق الاختبارات الوطنية «نافس»، بالمدارس السعودية الموجودة في 8 دول بشرق آسيا وأفريقيا، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025م.

وتستهدف الاختبارات طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتحديدًا الصف الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط؛ بهدف قياس الأداء التعليمي للطلبة وتحسينه، وتقويم جودة مخرجات التعليم، وتحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس.

وستطبق الاختبارات في 8 مدارس سعودية، وهي: (المدرسة السعودية في جيبوتي، والمدارس السعودية في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، والمدرسة السعودية في الجزائر، والمدارس السعودية في مدينة كوالالمبور بدولة ماليزيا، وأكاديمية الحرمين السعودية في مدينة جاكرتا بدولة إندونيسيا، والمدرسة السعودية في مدينة بكين بدولة الصين، والمدرسة السعودية في مدينة إسلام آباد بدولة باكستان، والمدرسة السعودية في مدينة نيودلهي بدولة الهند)، وبلغ عدد الطلبة المستهدفين في هذه الاختبارات قرابة 755 طالبًا وطالبة.