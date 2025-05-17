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المملكة تواصل دعم القطاع الطبي في غزة بمستلزمات عاجلة

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واس - غزة 0 تبليغ

  • المملكة تواصل دعم القطاع الطبي في غزة بمستلزمات عاجلة 1/4
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الدمام - شريف احمد - قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، دفعة جديدة من المستلزمات والمستهلكات الطبية العاجلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنوب قطاع غزة.
ويواصل المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تنسيقه المباشر مع المؤسسات الطبية المحلية والدولية لتأمين الاحتياجات الضرورية من المستلزمات الطبية.
مركز الملك سلمان يواصل دعم الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة - واس

دعم الشعب الفلسطيني

ويأتي ذلك دعمًا للقطاع الصحي الذي يواجه تحديات جسيمة نتيجة استمرار الحصار، وإغلاق المعابر، وارتفاع أعداد المصابين جراء القصف والاجتياح المتواصلين.
مركز الملك سلمان يواصل دعم الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة - واس

ويأتي ذلك امتدادًا للدور التاريخي الراسخ للمملكة في مؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.
مركز الملك سلمان يواصل دعم الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة - واس

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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