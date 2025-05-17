شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تواصل دعم القطاع الطبي في غزة بمستلزمات عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

دعم الشعب الفلسطيني

الدمام - شريف احمد - قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، دفعة جديدة من المستلزمات والمستهلكات الطبية العاجلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنوب قطاع غزة.ويواصل المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تنسيقه المباشر مع المؤسسات الطبية المحلية والدولية لتأمين الاحتياجات الضرورية من المستلزمات الطبية.ويأتي ذلك دعمًا للقطاع الصحي الذي يواجه تحديات جسيمة نتيجة استمرار الحصار، وإغلاق المعابر، وارتفاع أعداد المصابين جراء القصف والاجتياح المتواصلين.ويأتي ذلك امتدادًا للدور التاريخي الراسخ للمملكة في مؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.