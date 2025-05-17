شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. إجراء 71 عملية جراحية قلبية واستقبال 185 ألف حاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الإحصاءات الصحية الصادرة عن تجمع المدينة المنورة الصحي عن تقديم خدمات طبية مكثفة وشاملة لضيوف الرحمن خلال الفترة من مطلع شهر ذي القعدة وحتى اليوم.

وأُجريت 71 عملية جراحية وقسطرة قلبية في مستشفيات المنطقة، توزعت بواقع 37 عملية قسطرة قلبية ما بين علاجية وتشخيصية، و34 عملية جراحية، ضمن استعدادات استباقية لضمان سلامة الحجاج في موسم حج هذا العام 1446هـ. 5717 حالة طارئة وأفاد التقرير بأن 5717 حالة طارئة استقبلتها أقسام الطوارئ بالمستشفيات، فيما راجع 9945 حاجًا المراكز الصحية بالمنطقة، إلى جانب تنفيذ 37 جلسة غسيل كلوي للحالات التي تستدعي المتابعة الدقيقة.



وفي إطار الخدمات الميدانية، قدّمت العيادات الطبية المتنقلة خدماتها لـ1881 حاجًا، وسجلت فرق الإسعاف 845 حالة نقل، ضمن منظومة صحية متنقلة على مدار الساعة، تغطي مختلف النقاط الحيوية في المدينة. برامج التوعية الصحية وشهدت برامج التوعية الصحية إقبالًا واسعًا من الحجاج، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 185,580 حاجًا، في إطار حملة توعوية شاملة تهدف إلى تعزيز مفاهيم الوقاية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى ضيوف الرحمن، وضمان رحلة حج آمنة وسليمة صحيًا.



ويأتي هذا الجهد ضمن تنسيق متكامل بين الجهات الصحية والخدمية العاملة في موسم الحج، لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية المخصصة لضيوف الرحمن في المدينة المنورة، بما يعكس جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على الاستجابة الفورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.