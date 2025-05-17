شكرا لمتابعة خبر عن الجبير: نجدد التأكيد على ضرورة حماية أمن الممرات البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة مستمرة في عملها وصولا لوقف تام للنار في السودان، مؤكدة أهمية تواصل الحوار المخطط بين أطراف النزاع.

وأكد، خلال كلمته كلمته في القمة العربية المنعقدة في بغداد، أن المملكة ستواصل العمل على تحقيق الاستقرار في اليمن ودعم العملية السياسية للتواصل لاتفاق يمني، كما أكدت جددت المملكة التأكيد على ضرورة حماية أمن الممرات البحرية التي تعد مطلبا دوليا.

وأضاف الجبير إن المملكة أشادت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، مضيفا أن هذا الإعلان يعد فرصة عظيمة لإعادة الإعمار في سوريا.

وشدد الجبير على ضرورة تعزيز وتوسيع العمل العربي المشترك، وبلورة المواقف تجاه القضايا الأقليمية والدولية.