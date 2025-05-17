شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل : نشاط رياح مغبر متوقع يومي الاحد والاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، عن توقعاته للطقس في الأيام المقبلة بالمملكة .

وأضاف الحقيل، عبر حسابه الرسمي عبر منصة اكس : ” بحسب بعض المواقع ومراصد الارصاد.. نشاط رياح مغبر متوقع يومي الاحد والاثنين “.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية، قد توقع بوجود موجة حارة تؤثر على معظم أنحاء المملكة وخاصة المدينة المنورة، مع استمرار تأثير حركة الرياح النشطة في بعض المدن والمناطق .