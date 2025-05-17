شكرا لمتابعة خبر عن الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية يدشن “معرض وعي” بمشاركة 16 جهة بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن سعادة وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الأستاذ/ طارق بن علي الربع بمعية سعادة مدير عام مراكز التنمية الاجتماعية الأستاذ/ مشاري بن سليمان المرزوق “معرض وعي” الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع زيارة سعادته والوفد المرافق له للمركز ولعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة حفر الباطن.

وجاءت مراسم التدشين إبان تشريف وحضور سعادة الوكيل المساعد وسعادة المدير العام ومرافقيهم إلى مقر المعرض حيث كان في استقبالهم سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن الأستاذ / فلاح العفاسي، والذي بدوره رحب بهذه الزيارة الكريمة مبدياً باسمه ونيابة عن كافة منسوبي المركز سعادتهم بهذا التشريف والزيارة مؤكداً انه محل تقدير الجميع وحافزاً لتقديم الأفضل مستقبلاً تلا ذلك شرحاً موجزاً عن البرنامج وأهدافه والمعرض المصاحب له.

وتجول سعادة الوكيل بعد قصه شريط الافتتاح في أرجاء المعرض مطلعاً خلال ذلك على الخدمات والجوانب التوعوية والتثقيفية التي يقدمها المركز والجهات المشاركة بمختلف تخصصاتها الاجتماعية والنفسية والصحية وغيرها من التخصصات ذات الصلة بالوعي المجتمعي وأثره في بناء وتنمية المجتمعات من خلال نشر ثقافته وتعزيز جوانبه التوعوية والوقائية تجاه المشكلات والظواهر التي تواجه المجتمع بكافة فئاته والسعي لتحقيق أقصى المستويات الممكنة وزيادة الأثر الايجابي لتحسين جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.

هذا وشارك في المعرض ( 16 ) جهة من خلال كوادر بشرية من المختصين والممارسين والمتطوعين بما ساهم بتنوع الخدمات المقدمة وأنشطة التثقيف والتوعية وفقاً لما تقدمه الجهات المشاركة باختصاصتها المختلفة والمحتوى التفاعلي والإثرائي والمعرفي المصاحب لها.