إطلاق النسخة التجريبية لأكبر مشروع  للذكاء الاصطناعي  في  المسجد النبوي

أفردت وكالة المسجد النبوي مسارًا إثرائيًا متخصصًا للذكاء الاصطناعي هو الأول من نوعه؛ لتقديم أكبر تطبيق إثرائي شرعي محوكم ومنوع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بعدة لغات ؛ لخدمة ضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي؛حيث أطلقت الوكالة النسخة التجريبية لتطبيق " المساعد الذكي" وهو الأول من نوعه يتضمن حزمة من المنتجات الإثرائية الذكية من ابرزها عرض اوقات الصلوات مع جداول الأئمة والمؤذنين، وأوقات إقامة الدروس العلمية، وحلقات القرآن الكريم للزائرين وضيوف الرحمن.

ودشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن النسخة التجريبية من تطبيق "المساعد الذكي" بمكتبه بالوكالة أمس لخدمة ضيوف الرحمن من زائري المسجد النبوي؛ بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، والمشرف على برنامج إثراء تجربة الزائرين والمكتبات والمخطوطات بالمسجد النبوي؛ في خطوة نوعية تعزِّز التحول الرقمي الذكي في الخدمات الإثرائية المقدمة في المسجد النبوي.

وقال رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خلال تدشينه لتطبيق "المساعد الذكي": إن الرئاسة تعضد خدماتها كافة بالتقانة والرقمنة والذكاء الاصطناعي في إثراء تجربة الزائرين وضيوف الرحمن؛ مواكبة للتحولات الرقمية الذكية؛ كونه أحد المنطلقات الإستراتيجية للرئاسة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالم باللغات المختلفة.

تطبيق عالمي محوكم

ووصف الشيخ الدكتور السديس تطبيق "المساعد الذكي" بأيقونة الذكاء الاصطناعي الإثرائي بالمسجد النبوي، وتطبيق إبداعي إيماني عالمي محوكم ، مضيفًا بأنه مصمم خصيصًا للرئاسة الدينية من قبل شركة "سدم"؛ ليكون مرجعًا ذكيًا للتخصصات الدينية من خلال قاعدة بيانات محوكمة مقننة وفق المعايير العالمية.

شراكة مع سدم لتعزيز التحول الرقمي

ويتميز تطبيق "المساعد الذكي" الذي أُعدَّ بالشراكة مع شركة "سدم" -والتي يرأسها

سعادة الاستاذ نايف عبدالله العبيدالله الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي للعمليات ، والتي تعتبر من كبريات الشركات المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي- بإضافات تخصصية تدمج الأصالة والمعاصرة والتكنولوجيا المتقدمة واللمسات الإثرائية الفنية؛ مما يسهل من تجربة الزائرين وضيوف الرحمن بالمسجد النبوي ويتيح لهم الوصول إلى المعلومات الرقمية التخصصية بمرونة عالية.

منصة تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

ويحتوي المشروع الإثرائي الذكي على منصة تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم التطبيق مجموعة من الخصائص الذكية تشمل عرض أوقات الصلاة، وتنبيهات بأسماء الأئمة والمؤذنين، وجداول الدروس العلمية، ومواقع انعقادها والمشايخ المشاركين، بالإضافة إلى حلقات القرآن الكريم ومراكز إجابة السائلين داخل المسجد النبوي.

خاصية التوجيه التفاعلي

كما يتميز تطبيق "المساعد الذكي" بخاصية التوجيه التفاعلي، التي تمكن الزائر من الوصول مباشرة إلى مواقع الخدمات والدروس باستخدام الخرائط الذكية داخل التطبيق، ويتيح كذلك إمكانية الرد الفوري على استفسارات الزائرين عبر الدردشة النصية؛ مما يرفع من سرعة وجودة التفاعل ويواكب توجهات التحول الرقمي في منظومة الحرمين الدينية.