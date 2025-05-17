ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة

ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية المصرية لنقله في مركبة (4) مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بعدم الحصول على تصريح بالحج، ومحاولة إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، وجرى إحالتهم للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من يقوم أو يحاول القيام، بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وطلب مصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة بحكم قضائي.